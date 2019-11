Bever rukt op in Nederland

In 1826 verdween de bever uit Nederland. In 1988 werd het dier opnieuw uitgezet, mede wegens zijn belangrijke rol als „landschapshervormende soort.” Dat betekent dat de bever doorgaans een positieve invloed heeft op de biodiversiteit, aldus het platform.

De bever heeft zich in bijna alle provincies gevestigd. Alleen in Noord-Holland niet. Wel is deze provincie al een paar keer door zwervende bevers bezocht. Vestiging van het dier in Noord-Holland is volgens Nature Today een kwestie van tijd en wordt binnen vijf jaar verwacht.

Omdat in Nederland nog veel gebieden zijn waar bevers kunnen leven, wordt verwacht dat de groei van het aantal dieren doorzet.