Timmermans loopt een links blauwtje: SP en PvdD slaan uitnodiging ’linkse wolk’ af

„Een open uitnodiging”, zo noemde Timmermans dinsdag zijn uitgestoken hand richting SP en de Dierenpartij. Hij hoopt op één groot ’verenigd links’ dat onder zijn leiding in Nederland het politieke roer in handen neemt. SP-leider Lilian Marijnissen vertrouwt het niet. „De ervaring leert dat PvdA vaak voor de verkiezingen mooie beloftes doet, maar na de verkiezingen liever met het CDA en VVD in zee gaat en aan afbraak- en bezuinigingspolitiek gaat meewerken.”

Ook PvdD-senator Niko Koffeman bedankt vriendelijk voor de uitnodiging. „Ik merk in mijn partij weinig enthousiasme over het voorstel. Timmermans wil een ’verenigd links’, maar wij zijn niet links: wij zijn progressief.”

’Verschillen te groot’

De verschillen tussen PvdA-GL enerzijds en de Dierenpartij zijn te groot, schetst Koffeman. Hij wijst erop dat Timmermans als Eurocommissaris een voorstander was van biomassa. Ook zit het hem niet lekker dat zelfs een partij als GL ooit heeft ingestemd met de militaire missie in het Afghaanse Kunduz. Het zijn besluiten waar de Dierenpartij de rillingen van krijgt.

Koffeman heeft Timmermans dinsdag horen zeggen dat hij kan ’lezen en schrijven’ met zijn partijleider Esther Ouwehand. „Dat kan ik ook”, zegt de senator. „Maar dat betekent nog niet dat ik kan samenwerken met Frans Timmermans.”

Uitgelekte e-mail

SP-leider Marijnissen is ook nog niet vergeten hoe Timmermans ooit als Kamerlid in een uitgelekte e-mail aan zijn toenmalig partijleider Job Cohen brandhout maakte van de SP. In de mail kraakte hij de koers van zijn partijleiding die ook toen al toenadering zocht tot de SP. Timmermans schreef: „De sociaaldemocratie is een toekomstgerichte beweging, die moderniteit wil omarmen om zo de spreiding van kennis, macht en inkomen te bevorderen. Het ’gisteren-was-alles-beter’ socialisme van de SP staat hier haaks op.”

Marijnissen noemt het ’verstandig’ dat Timmermans inmiddels afziet van de eerdere blokkade die hij op de SP had. „Maar laten we vooral van deze verkiezingen nu een ideeënstrijd maken in plaats van wie met wie.”