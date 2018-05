5,3 miljoen voor anti-terreurpalen Amsterdam

Na de aanslagen in West-Europa heeft de stad met lokale ondernemers en hulpdiensten onderzocht welke maatregelen konden worden genomen om de drempel voor een aanslag te verhogen. De betonblokken werden geplaatst op onder andere de Dam, het Rokin en ter bescherming van de wachtrij bij de Heineken Experience op de Stadhouderskade. Er zijn ook maatregelen genomen die niet zichtbaar zijn.

Zo snel mogelijk

„Op een aantal kwetsbare plekken was het niet mogelijk om tussentijdse maatregelen te treffen. Het is van belang dat op deze plekken zo spoedig mogelijk structurele maatregelen worden getroffen”, aldus waarnemend burgemeester Van Aartsen, die de raad om extra geld vraagt. Er was 1 miljoen gereserveerd, maar Van Aartsen heeft nog 4,3 miljoen extra nodig. „Verder wordt nader onderzocht welke structurele maatregelen getroffen kunnen worden op overige plekken en ter vervanging van de huidige tijdelijke maatregelen. Een voorstel hiertoe wordt na de zomer in het college besproken.”

De driehoek van politie, burgemeester en OM acht het „voorstelbaar” dat in Amsterdam een aanslag met een voertuig plaatsvindt. „Een dergelijke aanslag valt nooit geheel te voorkomen, wel kunnen de grootste kwetsbaarheden worden weggenomen door risicovolle locaties te beschermen.”