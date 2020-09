Dochter (18) Gert Jan-Segers: ’Mijn vader is echt een leuke gast, maar op feestjes is het wel lastig’

„Mijn vader is echt een leuke gast, ik kan het heel goed met hem vinden. Hij is grappig, eerlijk en open. Wat niet veel mensen van hem weten is dat hij in zijn studententijd aan cabaret heeft gedaan. Ook is hij dol op LuckyTV, we kunnen daar helemaal stuk om gaan”, vertelt Anne in een vraaggesprek met BEAM, het jongerenmerk van de EO. „Na het avondeten speelden we vroeger in verkleedkleren Bijbelverhalen na. Op kinderfeestjes was hij altijd de bom. Ooit heeft hij zelfs twee kinderen aan het huilen gekregen omdat hij een enge man speelde, inclusief lange jas.”

Het leven als ’dochter van’ is soms best confronterend. „Pas waren we met ons gezin een weekendje weg naar een spa. Dan is het best irritant als ik in mijn bikini naast mijn vader in het bubbelbad zit en een onbekende man aan de andere kant van mijn vader opeens zegt: ’Hé, ben jij niet Gert-Jan Segers?”, zegt Anne. Enorme billboards met het hoofd van ’pa’ hoeven van haar ook niet.

"De inside information vind ik geweldig: hij vertelt wel eens hoe zijn collega’s zich gedragen als de camera uitstaat. Soms is informatie geheim"

Anne herinnert zich een meeloopdag aan een universiteit. Politicologie. „Het gespreksonderwerp was Gert-Jan Segers. Dan ga ik niet afstandelijk mee zitten praten, maar zeg ik gewoon: ja, euhm jongens, dat is dus mijn vader. Als ik dit zeg, beginnen sommige mensen direct met me te discussiëren over abortus of euthanasie. Als ik op een feestje sta met een biertje in mijn hand vind ik dat wel lastig. Ik ben namelijk niet mijn vader en ik vertegenwoordig ook niet de ChristenUnie.”

Geheime informatie

In het EO-interview vertelt de openhartige Anne ook dat ze meer meekrijgt van het politieke wel en wee op de Haagse burelen dan eigenlijk is toegestaan. „De inside information vind ik geweldig: hij vertelt wel eens hoe zijn collega’s zich gedragen als de camera uitstaat, welke discussies er in de wandelgangen plaatsvinden en welke beslissingen er moeten worden genomen. Soms is informatie geheim en mag ik het niet zomaar delen, dat vind ik wel tof eigenlijk.”

Dat iedereen een mening over Gert-Jan heeft, is ’wel lastig’. „Want het blijft gewoon mijn vader. Ik vind het spannend als hij bijvoorbeeld bij De Wereld Draait Door zit. Als het gaat over euthanasie en er allemaal atheïsten tegenover hem zitten die hem voor mijn gevoel echt onderuit willen halen, ben ik zenuwachtig. Ook ben ik echt trots als hij zijn punt rustig kan uitleggen en respectvol blijft.”

De twee zijn het niet altijd eens. „Hij drinkt bijvoorbeeld helemaal geen alcohol en ik wel. Ook vond hij het eerst best lastig als ik in het weekend wat later thuis kwam. Ik houd van hem, maar soms mag hij me wat meer loslaten.” Klassieke vader-dochterdiscussies, nuanceert Anne. En raakvlakken hebben ze genoeg. „Ik ga elke zondag mee naar de kerk en ben trots en blij met mijn christelijke roots. Op dit moment ervaar ik mijn geloof als een zoektocht, waar ik altijd kan terugkeren naar de christelijke normen en waarden die ik heel goed vind. Ik heb niet heel erg het idee dat ik me als een heilig boontje moet gedragen omdat de lijstrekker van de ChristenUnie mijn vader is.”