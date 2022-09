Poederbrief in kantoor Von der Leyen bevatte laxeermiddel

De brief werd bezorgd op de dertiende etage van het Brusselse hoofdkwartier van de commissie, waar Von der Leyen kantoor houdt. De hele verdieping van het Berlaymont-gebouw werd daarop op last van de brandweer geëvacueerd. Von der Leyen zou eigenlijk op reis zijn, maar was vrijdag onverwacht toch in Brussel.

De administratief medewerker die in aanraking was gekomen met de poederbrief ondervond daarvan geen hinder. Toch moest ze voor alle zekerheid in afzondering het onderzoek naar het goedje afwachten. De hulpdiensten, die in veiligheidspakken waren uitgerukt en ter plaatse een mobiel laboratorium hadden ingericht, gaven de etage in de loop van de middag al wel weer vrij.