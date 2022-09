Poederbrief verjaagt EU-kopstuk Von der Leyen uit kantoor

De brief werd bezorgd op de dertiende etage van het Brusselse hoofdkwartier van de commissie, waar Von der Leyen kantoor houdt. De hele verdieping van het Berlaymont-gebouw is daarop op last van de brandweer geëvacueerd. Von der Leyen zou eigenlijk op reis zijn, maar was vrijdag onverwacht toch in Brussel.

De administratief medewerker die in aanraking kwam met de poederbrief „vertoont gelukkig geen symptomen”, zegt de brandweer. De hulpdiensten zijn in veiligheidspakken uitgerukt en hebben ter plaatse een mobiel laboratorium ingericht. Als uit onderzoek blijkt dat het poeder geen kwaad kan, mag de medewerker naar huis en wordt de etage weer vrijgegeven. De brandweer verwacht dat in de loop van vrijdagmiddag.