Wolf na eeuwen weer gespot in Friesland

De dag dat de wolf de schapen had gedood, werd deze ook gezien door een inwoner van het nabijgelegen Appelscha. Daarmee is het voor het eerst sinds lange tijd dat er een wolf in de provincie Friesland werd gesignaleerd. Volgens de Leeuwarder Courant gebeurde dat voor het laatst in 1712, maar dat kon de provincie niet met zekerheid zeggen.

De afgelopen jaren werden vooral in het oosten van het land, maar ook in buurprovincie Groningen, herhaaldelijk wolven waargenomen die vanuit Duitsland in Nederland een kijkje kwamen nemen. Boijl ligt hemelsbreed ruim 45 kilometer van de grens met Duitsland.

Wolvenprotocol

.De organisatie Bij12-Faunafonds is ingeschakeld om de schade af te handelen met de eigenaar van de schapen, geheel volgens het wolvenprotocol dat de provincies met elkaar hebben afgesproken. Wolven hebben een beschermde status in Nederland. Vroeger werden ze massaal afgeschoten. Wolvenkenners zien de recente bezoeken als mogelijke voorbode van een terugkeer van de wolf in de Nederlandse natuur.

Afgelopen weekend werden er opnieuw schapen doodgebeten, in de Friese plaatsjes De Knipe en Langezwaag. Ook daar moet DNA-onderzoek uitwijzen of dit is gedaan door een wolf. De uitkomst daarvan wordt verwacht over ongeveer een maand.

Laat de wolf met rust

Wolven trekken veelal als het donker is en mijden mensen. Ze kunnen soms wel in de buurt van bebouwing komen. Het advies is om de wolf met rust te laten.

