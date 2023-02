Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf vragen Tilburg en Breda beginnen aan proef met ’staatswiet’: Hoe gaat dat in zijn werk?

Door Valentijn Bartels Kopieer naar clipboard

Legale wietteelt bij teler Fyta in Waalwijk. Het bedrijf is klaar om te leveren aan coffeeshops. Het moet voorlopig wachten tot andere telers ook zover zijn. Twee medewerkers doen kwaliteitsonderzoek. Ⓒ ANP/HH

De proef met legaal geteelde ’staatswiet’ lijkt na lang steggelen eindelijk van de grond te komen, nu Tilburg en Breda volgens minister Kuipers (Volksgezondheid) in het najaar als eerste gemeenten kunnen beginnen met de ’wietproef’. In politiek Den Haag gaat het al jaren over het experiment, toch is er vooralsnog geen legaal geteelde wiet te krijgen.