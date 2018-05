Zoeken naar vermiste kleuter nog in volle gang

De recherche heeft zowel het meisje als de 33-jarige moeder internationaal laten signaleren. Zo weten ook opsporingsdiensten in het buitenland van de vermissing. Verder is via Burgernet een oproep gedaan uit te kijken naar moeder en kind en is een Vermist Kind Alert uitgegaan.

Deimante werd weggenomen vanaf de Cijnsruwe in Maastricht, ter hoogte van de volkstuintjes en meegenomen in een zilverkleurige auto. De politie houdt er rekening mee dat de moeder het kind meeneemt naar Litouwen.

Geen direct levensgevaar

De politie spreekt niet van een ontvoering, maar van het onttrekken aan het wettig en bevoegd gezag. Het meisje was met een rechterlijke machtiging in een pleeggezin geplaatst. Voor zover bekend is er nu geen sprake van direct levensgevaar voor het vermiste meisje, maar het kind is niet zonder reden in een pleeggezin geplaatst, aldus de politie.

De politie heeft nog niet ergens op een locatie concreet gezocht behalve op de plek van verdwijnen.