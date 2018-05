Abdeslam berust in Belgisch vonnis

Bekijk ook: Twintig jaar cel voor Abdeslam en handlanger

De in België geboren Abdeslam geldt als de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs, waarbij in november 2015 130 doden vielen. Hij zit in een Franse cel in afwachting van het proces daarover.

Allah als enige rechter

„Het is de uitdrukkelijke wens van mijnheer Abdeslam zelf om geen beroep aan te tekenen”, zegt zijn advocaat Sven Mary tegen de krant De Standaard. Zijn cliënt had tijdens het proces gezegd de rechtbank niet te erkennen omdat hij Allah als zijn enige rechter beschouwt.

Abdeslam en een medeverdachte werden ook veroordeeld tot betaling van 315.000 euro schadevergoeding aan een agent die zwaargewond raakte en 142.000 euro aan de Belgische staat. Voor vijf andere agenten bepaalde de rechtbank de schadevergoeding op 10.000 tot 15.000 euro.