Sheriff vindt beer in kast

Wat bleek? Een beer was naar binnen geslopen, had zichzelf op enigerlei wijze binnengesloten en besloot daarom de ruimte kort en klein te slaan. Daarna was hij moe.

„Toen agenten op het raam klopten, was hij totaal niet onder de indruk. Hij strekte zich uit, gaapte even en keek achteloos naar de deur. Die konden agenten op enig moment openen. We hoopten dat hij weg zou gaan, maar werden enkel met meer gapen begroet.”

