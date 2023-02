Premium Het beste van De Telegraaf

Marjo en Sef maakten van oude treinstation Schin op Geul ’kleinste spoorwegmuseum van het land’

Marjo en Sef Rameckers lapten het stationsgebouw van Schin op Geul op: „Het is een soort adoptie, we moeten er goed voor zorgen.” Ⓒ Foto’s Marcel van Hoorn

Schin op Geul - Het is een niemandsland van verdriet en vreugde, van aankomst en vertrek. Of, maar dat is stukken minder poëtisch, van chagrijnige forenzen met vertraging. Het treinstation is zelden een bestemming op zich. Tot je op station Schin op Geul aankomt, waar geen mens ontkomt aan de charmes van Marjo en Sef.