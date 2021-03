Warmste 31 maart ooit gemeten: tweede paasdag hagel en natte sneeuw

Het oude officiële dagrecord stamt uit 2017, toen werd het op deze dag 21,8 graden. Het is deze woensdag de op één na warmste dag in maart ooit gemeten in De Bilt. Het officiële maandrecord staat op 23,9 graden, gemeten op 29 maart 1968. Er is volgens Weer.nl een kleine kans dat het woensdag warmer wordt.

Ook elders in het land loopt de temperatuur op. Zo is in Eindhoven om 14.00 uur een temperatuur van 24,6 graden gemeten. Daarmee is het landelijke dagrecord uit 2017 verbroken. In dat jaar werd het op 31 maart in het Limburgse Arcen 24,3 graden.

Dinsdag was er al sprake van de eerste officiële warme dag van het jaar: het werd toen in De Bilt 20 graden. Om van een officiële warme dag te kunnen spreken, moet op het hoofdstation in De Bilt een temperatuur van 20 graden of meer worden gemeten. Afgelopen maandag gaat de boeken in als eerste lokale warme dag van het jaar. In het Limburgse Arcen liep het kwik op tot 21,9 graden.

Pasen guur

Zondag, eerste paasdag, lijkt het tijdelijk wat zachter te worden met maxima van 11-14 graden. Dat meldt Weeronline. „Hoe zacht het precies wordt, is nog onzeker”, aldus Jaco van Wezel van Weeronline. „Hoe zacht of fris het ook wordt, het is hoe dan ook mooi weer met flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Prima weer dus om buiten een wandelingetje te maken, of eieren te zoeken.”

Vanaf maandag (tweede paasdag), krijgen we met guur weer te maken. „Een noordwestenwind blaast winterse buien met kans op hagel en natte sneeuw naar ons land. Daarbij komen de maxima tussen 5 en 10 graden uit. Dat is een stuk kouder dan normaal.”

Zonkracht

Wie op deze bijna zomerse dag de zon in gaat, moet dat wel verstandig doen, houdt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Nederland voor. Onze huid is er zo kort na de winter nog niet aan gewend en kan nu snel verbranden. Dit kan huidkanker veroorzaken, waarschuwt het instituut.

Het is zaak om ook later in het jaar nog steeds erg voorzichtig te zijn: „Houd er rekening mee dat de zonkracht vanaf april weer sterk is en tot en met september hoog blijft”, zegt het RIVM. Vooral tussen 11.00 uur en 16.00 uur is het oppassen geblazen.

Blijf in ieder geval tussen 12.00 en 15.00 uur zoveel mogelijk uit de zon, zoek de schaduw op en bedek hoofd en huid, aldus het instituut. Onbedekte huid moet worden ingesmeerd met een zonnebrandcrème met minstens factor 30. Ook een zonnebril is aan te raden.

„Een beetje UV-straling van de zon is goed voor je, want het zorgt ervoor dat ons lichaam vitamine D aanmaakt. Teveel UV-straling is niet goed: je huid verbrandt en veroudert sneller. Dat kan binnen 20 minuten gebeuren, afhankelijk van het huidtype. Ook kan UV-straling bijdragen aan staar”, legt het RIVM uit.

Vooral kinderen zijn extra gevoelig voor de zon.