Vader en dochter (9) overleden bij steekpartij in Etten-Leur, moeder gewond

Ⓒ Perry Roovers

ETTEN-LEUR - Het 9-jarige meisje dat vrijdag bij een steekpartij in Etten-Leur in kritieke toestand in een ziekenhuis werd opgenomen, is aan haar verwondingen overleden. Eerder werd de vader levenloos op de stoep bij de woning aangetroffen. De moeder, die eveneens werd neergestoken, is buiten levensgevaar.