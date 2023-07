Stotterende Razzouki tijdens laatste woord: ’Ik heb niks te maken met meneer Taghi’

Saïd Razzouki wordt er door het Openbaar Ministerie van verdacht dat hij de rechterhand was van hoofdverdachte Ridouan Taghi. Hij zou betrokken zijn geweest bij meerdere moorden en voorbereidingen van moorden. Er is door het OM levenslang geëist tegen beide mannen. Razzouki ontkent de verdenkingen. „Ik heb niks van doen met meneer Taghi. Ik heb nooit opdracht of geld gegeven om iemand te doden.”

In zijn laatste woord richtte hij zijn pijlen vooral op kroongetuige Nabil B., die belastend over hem verklaarde. „Het lijkt wel of de kroongetuige vijf advocaten had die hem bijstonden: drie officieren van justitie en zijn eigen twee advocaten”, zei Razzouki.

Nadat de advocaten van de kroongetuige opstapten kwamen daar de rechters bij, zegt Razzouki. „Na een paar woorden zag ik dat u aan de kant van Nabil B. stond. Dat u meneer B. aan het verdedigen was. Toen wist ik gelijk dat het geen zin had om nog vragen te stellen.”

’Uitmelken’

Razzouki denkt dat de kroongetuige met het OM om de tafel is gaan zitten „om de situatie financieel uit te melken. Het ging hem niet om de waarheid, maar om geld. Hij is niet oprecht. Ik ken hem niet eens goed, ik wist in het begin zijn achternaam niet eens. Hij zegt dat hij mij al lang kent, maar in de periode dat hij zegt mij te hebben leren kennen zat ik in Spanje.”

Razzouki zei graag met zijn kinderen en familie herenigd te willen worden. „Ik ben een familieman. Ik zou het heel erg vinden als ik moet sterven in de gevangenis omdat de kroongetuige liegt.”

Volgens Razzouki legt Nabil B. belastende verklaringen over hem af uit boosheid. Razzouki zou hebben geweigerd om de broer van de kroongetuige, die volgens hem in drugs handelt, met Ridouan Taghi in contact te brengen.

Weski

Het proces gaat op vrijdag 14 juli verder. Dan moet duidelijk worden of de rechtbank op 20 oktober een vonnis velt, of dat er uitstel komt. Taghi kwam na de aanhouding van Inez Weski zonder advocaat te zitten. Hij heeft sinds kort drie nieuwe raadslieden, maar die hebben nog nauwelijks de tijd gehad om zich in het dossier te verdiepen.

De 50-jarige, in Marokko geboren Razzouki wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij meerdere moorden en pogingen daartoe en van het leidinggeven aan een - in de woorden van het OM - „volstrekt gewetenloze organisatie.” Taghi wordt gezien als opdrachtgever van de moorden. Hij zette zijn opdrachten uit bij onder anderen Razzouki die dan schutters en spotters zou regelen.