Lichaam vermiste Lindsey (10) na negen jaar gevonden

„We hebben Lindsey naar huis gebracht”, zei de sheriff tijdens een persconferentie in Lindseys woonplaats McCleary in de staat Washington. De resten werden al gevonden in september 2017 op een afgelegen plek in Kittitas County in Washington, maar recent pas geïdentificeerd. De politie ging namelijk niet uit van een misdrijf.

Lindsey verdween op 26 juni 2009 nadat ze had gezwommen met een vriendinnetje en naar het huis van een andere vriendin liep. Het ging om een wandeling van tien minuten, maar Lindsey werd nooit meer gezien. Er werd geen verdachte aangehouden, ondanks talloze tips.

Haar moeder bleef hoop houden haar dochter ooit nog in de armen te kunnen sluiten. De politie blijft zoeken naar de moordenaar van Lindsey.