Verdachten roofmoord ook verdacht van overval

Het Openbaar Ministerie (OM) houdt de 43-jarige Paulus O. en de 35-jarige Najma Z. verantwoordelijk voor de dood van de bejaarde Ans van der Meer. Ⓒ ANP XTRA

DEN HAAG - Het paar dat wordt verdacht van de roofmoord op een 85-jarige Haagse, is ook in het vizier voor een gewelddadige overval op een echtpaar in 2016. Dat bleek tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank in Den Haag over de zaak, die mogelijk in het najaar inhoudelijk wordt behandeld.