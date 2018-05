Dader aanslag Joods restaurant weer vast

Een van die voorwaarden die de rechter hem had opgelegd, was dat hij moest contact moest hebben met de reclassering. Maar hij is tot twee keer toe niet verschenen na een oproep daartoe. De verdachte werd zaterdag gearresteerd en zal zeker 28 dagen vast blijven zitten.

De rechtbank behandelt de zaak inhoudelijk op 11 juli en dan komt het Openbaar Ministerie met een eis. Het OM stelt alvast wel dat de man met zijn daad grote beroering heeft veroorzaakt. Het feit dat de man ervan verdacht wordt gericht geweld te hebben gebruikt tegen een Israëlisch restaurant, en ook gericht een Israëlische vlag te hebben gestolen, leidt tot een zwaardere eis vergeleken met een ’gewone’ diefstal of vernieling, meldt het OM maandag.

De man, die een Palestijnse vlag in de hand had, riep bij zijn daad op 7 december onder andere ’Allahu akbar’. Het restaurant HaCarmel was op dat moment gesloten en er waren geen mensen.