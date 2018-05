Blok aangedaan door dodelijk geweld Gaza

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Ⓒ ANP

BRUSSEL - Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok vindt het „heel aangrijpend” om te zien hoe veel doden er maandag zijn gevallen in de Gazastrook. Het Israëlische leger schoot daar volgens Palestijnse bronnen ruim vijftig Palestijnen dood en verwondde er zeker 2400. „Ik roep beide kanten op tot zelfbeheersing, want het is dramatisch hoe mensen daar steeds weer de dood vinden”, aldus Blok.