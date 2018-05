Boete geëist voor dodelijk bedrijfsongeval

De rechtbank van Zwolle-Lelystad in Zwolle. Ⓒ ANP XTRA

ZWOLLE - Tegen een mestverwerker uit de gemeente Dantumadeel is voor de rechtbank in Zwolle een boete van 75.000 euro geëist wegens een dodelijk arbeidsongeval. Een werknemer werd in september 2016 in een bedrijfshal overreden door een shovel die net mest op de laadbak had geladen. De chauffeur had zijn collega, die ter plekke overleed, niet gezien.