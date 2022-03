Duits parlement stemt ondanks ophef voor schrappen coronaregels

Plenaire zitting in de Bondsdag. Ⓒ ANP / Imago Stock & People GmbH

BERLIJN - Het Duitse parlement heeft gestemd voor het opheffen van bijna alle coronaregels in Duitsland, ondanks dat er nog veel twijfel was over de regels die na zondag van kracht zijn. De premiers van de deelstaten willen namelijk dat zij meer mogelijkheden krijgen om maatregelen in te voeren als er grote lokale uitbraken zijn. Met deze wetgeving kunnen zij mondkapjes in het openbaar vervoer weer verplichten. De nieuwe regels zouden vanaf zondag ingaan, maar de Duitse deelstaten hebben voor een overgangsperiode gekozen, waardoor de regels per 2 april vervallen.