Peilingen ter discussie: in hoeverre betrouwbaar en van invloed op verkiezingen?

Als er nu gestemd zou worden, dan… Nu we ons mogen opmaken voor verkiezingen op 22 november, kunnen we er vergif op innemen dat deze zinsnede wekelijks – zo niet dagelijks – in nieuwsbulletins langskomt. De peilingen hebben invloed op de campagne en op de verkiezingen. Maar hoe werken ze eigenlijk, en kun je er wel op vertrouwen?

Een kiezer op Schiermonnikoog checkt nog even zijn stembiljet voor hij hem in de bus gooit. Ⓒ ANP/HH