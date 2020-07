Hooggerechtshof ’redt’ verkrachter met historische uitspraak indianen

Vijf van de negen opperrechters oordeelden in het voordeel van verkrachter Jimcy McGirt en bepaalden dat de plaats van de verkrachting onderdeel is van het gebied dat toebehoort aan het Muskogee-volk, en dus buiten het bereik van de wet van de staat Oklahoma.

De beslissing betekent dat het grootste deel van oostelijk Oklahoma voor het eerst juridisch als reservaat wordt aangeduid. Er wonen meer dan 1,8 miljoen mensen, onder wie de 400.000 inwoners van Tulsa, de tweede stad van de staat.

De conservatieve rechter Neil Gorsuch gaf de doorslag door zich bij de vier progressieve opperrechters aan te sluiten. Hij verwees naar de door de Amerikaanse overheid gedwongen volksverhuizingen van de inheemse bewoners in de 19e eeuw. Aan hen werd beloofd dat hun ’nieuwe’ thuisland hen tot in de eeuwigheid zou toebehoren.

„Vandaag is ons gevraagd of het land dat met deze verdragen is toegezegd, een indianenreservaat blijft. Omdat het parlement niet anders heeft beslist, houden wij de overheid aan zijn woord”, schreef Gorsuch.

Met de uitspraak ging een streep door de gevangenisstraf van 1000 jaar van Jimcy McGirt (71), die tot het Seminole-volk behoort. Nadat McGirt schuld had bekend, werd hij in 1997 veroordeeld voor de verkrachting van een vierjarig meisje. Wel wacht McGirt nu mogelijk een strafzaak onder het federale strafrecht.