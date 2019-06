Korting ex-rokers op overlijdensrisicoverzekering

Rokers hebben te maken met hoge premies voor een overlijdensrisicoverzekering. Wie stopt, betaalt veel minder. Volgens Radar weten veel consumenten dat niet. Het premieverschil over de gehele looptijd kan oplopen tot 9245 euro, aldus het radioprogramma. „Het verschil tussen de premie voor rokers en voor niet-rokers is gemiddeld 100 procent, dat is dus een verdubbeling voor rokers”, zegt Guido Rodenburg van Independer, dat voor Radar het onderzoek deed.

Mensen die tijdens de looptijd van hun verzekering stoppen met roken, kunnen voor een korting in aanmerking komen. Ze moeten daarvoor wel zelf contact opnemen met hun verzekeraar.

Uit onderzoek dat Radar zelf deed onder 13.381 deelnemers van het Testpanel blijkt dat 85 procent van de mensen met zo’n verzekering (ruim 4700 deelnemers) nog nooit van deze korting had gehoord.