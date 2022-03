Hulpverleners hebben handen vol aan uitgeputte zeehondjes

Kopieer naar clipboard

Gestrande zeehond op het Zuiderstrand. Ⓒ Rene Oudshoorn

SCHEVENINGEN - Langs de Zuid-Hollandse kust zijn maandag zo’n zeven jonge, grijze zeehonden wegens vermoeidheid aangespoeld. Kees van Eerste Hulp bij Zeezoogdieren (EHBZ) had er zijn handen vol aan. ,,Het Zuiderstrand in Scheveningen, Wassenaar, ’s Gravenzande, Noordwijk en twee dode zeehonden in de haven van Scheveningen”, somt hij op. Volgens hem is er geen reden voor paniek. ,,De dieren zijn vermoeid en rusten uit op het strand. Het probleem is dat mensen hen niet met rust laten. Daarom verplaatsen wij de zeehonden naar een rustiger stuk strand.”