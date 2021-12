Presentatie coalitieakkoord: dit kunnen we verwachten

De partijleiders en secondanten komen woensdagochtend eerst nog bij elkaar met de punten waar hun fracties nog aan willen sleutelen. In de hal van de Tweede Kamer zullen de partijleiders vervolgens het akkoord in de middag toelichten. Het geld moet vooral terecht komen bij werkenden, gezinnen en de middeninkomens, meldde De Telegraaf dinsdagavond al. Het motto van het nieuwe coalitieakkoord van het nieuwe kabinet Rutte luidt ’Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst’, zo bevestigen ingewijden na een bericht van RTL Nieuws.

’Inhoudelijke punten’

De VVD ging dinsdag als laatste akkoord en had volgens waarnemend fractievoorzitter Sophie Hermans nog wat „inhoudelijke punten.” Woensdagochtend ontstond enige consternatie op het Plein toen Hermans de VVD-onderhandelingspapieren -per ongeluk zichtbaar voor journalisten en fotografen door het raam- toonde. Het deed denken aan een eerdere formatieblunder die toenmalig informateur Ollongren (D66) beging. Zij toonde stukken waarop ’Omtzigt, functie elders?’ stond. De stukken van Hermans waren echter niet goed leesbaar.

De kleine fractie van de ChristenUnie zegt meer te hebben binnengehaald dan in 2017, maar wil woensdag nog spreken over „een paar punten die zwaar wegen” De CDA-fractie gaf als eerste groen licht, en is „zeer tevreden”, volgens partijleider Wopke Hoekstra. Hij wil het woensdagochtend nog over „details” hebben. Demissionair premier Rutte zei woensdag op de vraag of het nog spannend wordt: „We gaan het zien.”

Uitgelekt

Enkele voorstellen lekten al uit naar De Telegraaf. Het kabinet geeft vooral geld uit, blijkt tot nu toe. Vele miljarden worden gestoken in het tegengaan van CO2-uitstoot en stikstofneerslag, het aanpakken van de woningcrisis en het verbeteren van koopkracht.

Maar bij de presentatie van het akkoord zullen de partijleiders vooral het beloofde „nieuw elan” willen benadrukken. De vier partijen maakten ook deel uit van de oude coalitie, en de oppositie zegt dat er slechts sprake is van een doorstart van Rutte-III.

Donderdag debatteert de Kamer over het coalitieakkoord. In de komende weken zullen de namen van bewindspersonen bekendgemaakt worden. Naar verwachting staat de nieuwe ministersploeg begin volgend jaar op het bordes.