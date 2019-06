Dode door brand in appartementencomplex Hoorn

De brand in De Luifel in Hoorn. Ⓒ Mark Weg

HOORN - In Hoorn is vrijdagavond een persoon overleden als gevolg van een woningbrand. De brand woedde in een woning in een appartementencomplex aan de Luifel in de Noord-Hollandse plaats. Gegevens over de identiteit van het slachtoffer zijn niet bekendgemaakt.