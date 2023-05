Nederlanders in nood gered van Roemeens gebergte: ’Ze schreeuwden om hulp’

Dat melden media in het Oost-Europese land. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten niet bekend te zijn met de reddingsoperatie. „We hebben verder ook geen verzoek om consulaire bijstand gehad”, laat een woordvoerder weten.

De toeristen zaten vast in het Făgăraș-gebergte, dat in de Zuidelijke Karpaten ligt en ook wel de Transsylvanische Alpen wordt genoemd. Reddingswerkers van de organisatie Salvamont Arges werden gewaarschuwd door andere toeristen, die de noodkreten van de gestrande wandelaars hoorden. „De oproep kwam om een minuut voor elf uur in de ochtend, van een toerist die speciaal uit de vallei was vertrokken om het alarmnummer te bellen”, meldde een bron volgens het medium HotNews. Dat was op het bewuste punt niet mogelijk vanwege het slechte bereik.

Helikopter

„Hij verklaarde dat ze vanaf de steile linkerkant van Valea lui Stan (een zijrivier van de rivier de Argeș in het gebied, red.) schreeuwden om hulp. Dat was duidelijk te horen. Reddingswerkers in het gebied die dienst hadden, werden daarop ingezet, evenals collega’s die vanuit huis werden gealarmeerd.” Ook werd een helikopter de lucht in gestuurd.

Er werden pogingen ondernomen om de helikopter naar de steile muur te vliegen waar de slachtoffers en – inmiddels ook – de reddingswerkers zich bevonden, maar het lukte niet om een takel naar beneden te laten zakken en zo de groep te bereiken. Daarom was het noodzakelijk dat de helikopter terugkeerde en terugkwam met een extra reddingswerker die aan boord kon helpen met het ophijsen van de personen. De toeristen werden met de takel alsnog vastgezet en per helikopter uit het gevaarlijke gebied getild, samen met de leden van de hulpdiensten.

’Riskante operatie’

Het was nog wel een riskante operatie, vertelde een van de helpers in het medium Romania Inside. „Er zijn geen landingszones in het Valea lui Stan-gebied en het zou lang hebben geduurd voordat een van de bergredders een geschikte landingsplaats had bereikt. Beide slachtoffers zijn gelukkig veilig naar de bewoonde wereld gebracht.”