’Frankrijk moet zich opmaken voor hausse aan terreur’

De Franse hoofdstad werd afgelopen weekend opgeschrikt door een gewelddadige terreuraanval. Gewapend met een mes met een lemmet van slechts 10 centimeter wist dader Khamzat Azimov een Parijzenaar om het leven te brengen. Voordat de Fransman van Tsjetsjeense afkomst zelf werd doodgeschoten, verwondde hij vier andere voorbijgangers.

Azimov beantwoordde met zijn actie aan een al oudere oproep van Islamitische Staat, die vraagt om ongelovige westerlingen – en dan vooral de ’gemene en smerige Fransen’ – om te brengen, op welke manier dan ook. Al eerder bestormden jihadisten militairen en agenten bij het Louvre en de Notre-Dame met kapmessen en hamers.

Overgangsfase

Thibault de Montbrialt, voorman van het Reflectiecentrum voor Binnenlandse Veiligheid, zei gisteren tegen Le Figaro dat dit soort ’goedkope’ terreur slechts ’een overgangsfase’ is. Hij waarschuwt voor de Fransen die voor het kalifaat zijn gaan strijden en die bij terugkomst zijn opgepakt en veroordeeld. „De strijders die in 2013 en 2014 zijn opgesloten, beginnen nu vrij te komen. In 2020 is 64 procent van hen uit de cel; het gaat om enkele honderden personen. Een grote meerderheid van hen is nog steeds vastbesloten ons land te bestrijden. Hun profiel is zorgwekkend, want zij zijn geoefend in de strijd.”

Samen met (Franstalige) jihadisten die de komende jaren terugkeren uit Syrië en Irak, zijn zij in staat ’aanslagen van formaat’ te coördineren”, meent de deskundige.