Kopstukken Mocro-maffia konden jarenlang ongehinderd vanuit EBI mailen

Hof veroordeelt Thijs H. tot 22 jaar en tbs voor drie moorden

De 27-jarige Thijs H. is door het hof in Den Bosch in hoger beroep veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor het plegen van drie moorden in mei 2019. Hij was er zelf niet bij om het oordeel aan te horen.