Nabestaanden zien Volkert graag vertrekken: ’Maar het moet geen trucje zijn’

Van der Graaf heeft dinsdag een kort geding aangespannen tegen de Staat om onder zijn meldplicht uit te komen, zodat hij kan vertrekken. Deze maatregel is hem in 2014 opgelegd als voorwaarde voor zijn vervroegde invrijheidstelling. Hij moet zich eens in de drie weken melden bij de reclassering.

Van der Weide weet niet hoe het Openbaar Ministerie (OM) over de wens van Van der Graaf denkt en wat de rechter gaat beslissen. Maar hij benadrukt dat het de familie een geruststellend gevoel zou geven als Van der Graaf echt weg is, zegt Van der Weide. ,,Maar het moet geen trucje van hem zijn om alleen maar onder zijn meldplicht uit te komen. Daarom zou goed moeten worden toegezien op de naleving.''