Onderzoek naar Groninger gronddeal van minister Staghouwer

Dat bevestigt directeur Linze Schaap van de Noordelijke Rekenkamer na een bericht van de NOS. De onafhankelijke onderzoekers gaan kijken naar de totstandkoming van de gronddeal uit 2017 met familiebedrijf Bakker Bierum.

De grond werd door provinciebestuurder Staghouwer voor miljoenen gepacht zodat er een dubbele dijk kon worden aangelegd. Daarbij is een afspraak gemaakt dat het bedrijf de grond na een aantal jaar weer terugkrijgt.

Het gebied tussen beide dijken werd gebruikt voor een landbouw- en verziltingsproject. Uitgezocht gaat worden of Staghouwer juist handelde en niet veel te veel geld aan grondeigenaar Bakker Bierum heeft betaald. Diverse partijen in de Provinciale Staten van Groningen hebben daar eerder al veel vraagtekens bij geplaatst, onder andere omdat de grondwaarde niet onafhankelijk werd getaxeerd.

„Een aantal partijen had al gevraagd om een onderzoek”, zegt Rekenkamerbaas Schaap. „Wij hebben vervolgens inhoudelijk gekeken of wij hier als onafhankelijk orgaan onderzoek naar kunnen doen. Dat is het geval.” Wanneer de uitkomsten bekend worden, staat nog niet vast.

Omstreden gronddeals

In mei is door de provincie ook al opdracht gegeven tot een ander onafhankelijk onderzoek naar omstreden gronddeals die gesloten werden voor de komst van een enorm datacentrum van Google in de Eemshaven. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door hoogleraar Marcel Boogers van de Universiteit Twente, die verbonden is aan consultancybureau Necker van Naem. „Dat onderzoek staat los van ons onderzoek”, aldus Rekenkamerbaas Schaap.

Staghouwer zegt in een verklaring dat hij namens Gedeputeerde Staten van Groningen verantwoording heeft afgelegd in Provinciale Staten. „Nu blijkt dat er desondanks vragen over blijven, is het goed dat de Noordelijke Rekenkamer op zoek gaat naar antwoorden op die vragen. De resultaten van dat onderzoek zie ik met vertrouwen tegemoet. De investeringen die door ons als Gedeputeerde Staten zijn gedaan, zijn naar mijn overtuiging gedaan met het oog op de ontwikkeling van Groningen en in het belang van haar inwoners.”