Conflict ging mogelijk vooraf aan dood man in Kerkrade

Het fatale incident deed zich rond 11.20 uur voor op de Wiebachstraat in Kerkrade. „Een van beide personen vluchtte weg met een auto. Het 33-jarige slachtoffer bevond zich op dat moment buiten de auto en werd geraakt. Hij overleed op de Wiebachstraat aan zijn verwondingen”, aldus de politie in een verklaring. Een woordvoerster kan niet precies zeggen wat er feitelijk gebeurd is of waardoor en hoe hij geraakt is. „Voordat of nadat de auto wegreed is er iets gebeurd waardoor de man dusdanig gewond raakte dat hij is overleden”, aldus de woordvoerster.

Zij bestrijdt met klem eerdere verklaringen van getuigen dat de man uit de auto zou zijn gegooid. „Dat is zeker niet het geval.” Van de man die in de auto wegvluchtte, ontbreekt elk spoor. De politie doet geen mededelingen over de woonplaats van het slachtoffer.

De politie tast nog in het duister omtrent de achtergrond van het fatale incident en zoekt naar meer getuigen. Enkele getuigen zijn inmiddels gehoord. Ook is ter plaatse onderzoek gedaan.