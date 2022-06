Mogelijk opzet in spel bij dood persoon in Kerkrade

Aanvankelijk meldde de politie dat een voetganger door een auto was aangereden en dat de auto er vervolgens vandoor was gegaan. Inmiddels houdt de politie het niet langer op een aanrijding zoals tijdens een gewoon verkeersongeval, maar „mogelijk een ander incident.” Een woordvoerster van de politie zei er rekening mee te houden dat het slachtoffer met opzet is aangereden. „Maar ook andere scenario’s zijn mogelijk”, hield ze een slag om de arm. „In ieder geval gaat het om iets strafrechtelijks.”

Identiteit

Getuigen ter plaatse zeggen dat de persoon uit de auto zou zijn gegooid en zo op straat terecht is gekomen, waarna de auto ervandoor ging. De woordvoerster van de politie zegt deze geluiden ook gehoord te hebben, maar kan daarover nog niets zeggen.

De politie kan de identiteit van het slachtoffer nog niet bekendmaken zolang de familie nog niet in kennis is gesteld. Intussen zoekt de politie naar meer getuigen. Enkele getuigen zijn inmiddels gehoord. Ook wordt ter plaatse onderzoek gedaan. De omgeving van het incident is afgezet.