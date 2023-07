Na steekpartij in Leiden opgepakte man zit nog vast

In een pand in het centrum van Leiden heeft een persoon vrijdag drie mensen neergestoken. Dat gebeurde bij Diaconaal Centrum De Bakkerij, een centrum voor kerkelijke hulp- en dienstverlening aan de Oude Rijn. Een 66-jarige Leidenaar bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen. Twee anderen raakten gewond, van wie één ernstig. De dader sloeg op de vlucht.

’Geen andere uitweg’

Het centrum liet later vrijdag op de site weten dat de man die heeft gestoken een cliënt van een van de organisaties in het pand was „die geen andere uitweg zag dan dit.” Het centrum zal volgende week een paar dagen dicht zijn. Daarna gaan de deuren weer open. „We zullen er alles aan doen om de open, gastvrije plek te waarborgen die De Bakkerij al bijna 600 jaar is, waar we gezamenlijk een warme plek creëren voor wie er maar aanklopt, waar we omzien naar elkaar en ruimte, geborgenheid en veiligheid bieden op een menswaardige manier.”

Ook op de site staat dat er de komende dagen twee bijeenkomsten zijn: een besloten bijeenkomst voor nazorg voor direct betrokkenen en vrijwilligers en medewerkers van het pand en op zondagavond een stiltebijeenkomst in de Hooglandse Kerk waar alle inwoners van de stad mogen komen.