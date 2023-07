Steker in Leiden ging helemaal door het lint in pand hulporganisatie

De dader heeft bijna alle deuren opengebroken en ontzet en ook is er veel glasschade in het pand. Na zijn vertrek, waarbij hij dus meerdere slachtoffers maakte, liet hij een ravage achter, meldt het diaconaal centrum De Bakkerij in een bericht. De Bakkerij – een centrum voor kerkelijke hulp- en dienstverlening – stelt dat van de slachtoffers twee medewerkers zwaargewond raakten en een vrijwilliger met een mes fataal werd geraakt. ’Het heeft diepe impact op alle medewerkers en vrijwilligers van de Bakkerij en op de stad Leiden als geheel’, valt te lezen in het statement.

Er is inmiddels een inzamelingsactie op touw gezet om schade te kunnen vergoeden. De aankomende dagen zijn er verschillende bijeenkomsten voor nazorg en bezinning. De Bakkerij zal enkele dagen de deuren gesloten houden, maar wil daarna het liefst door met het bieden van hulp aan mensen voor wie dat noodzakelijk is, zegt ook een Informatiecoördinator bij Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden.

„Hopelijk kunnen we op deze manier met elkaar een steentje bijdragen aan het voortzetten van het onmisbare werk van De Bakkerij”, schrijft hij op sociale media. De Bakkerij zegt al 600 jaar dit werk te doen. ’Een plek waar men omziet naar elkaar en waar het een warme plek is voor hen die hulp nodig hebben’, omschrijft de hulporganisatie.

Of de man die vrijdagmiddag aan de Lammermarkt werd aangehouden de gezochte verdachte is van de fatale steekpartij waarbij een 66-jarige man om het leven kwam, is nog altijd niet duidelijk. Hij zit nog wel vast, maar een woordvoerster van de politie kon nog niet bevestigen of deze man ook daadwerkelijk wordt verdacht van de steekpartij.

Ook zaterdag loopt nog onderzoek om vast te stellen of het de gezochte verdachte betreft. Verschillende bronnen houden er rekening mee dat de verkeerde persoon is opgepakt. De zegsvrouw kon daar zaterdagochtend niet veel over kwijt. „Het kan altijd zijn dat er nog meer mensen worden aangehouden”, zegt ze wel. Dat kan gaan om personen die aan de arrestant zijn gelinkt, maar ook om personen die los van hem staan. „We houden alle scenario’s open zolang het onderzoek loopt.”

Het centrum liet vrijdag op zijn site wel gedecideerd weten dat de man die heeft gestoken een cliënt van een van de organisaties in het pand was ’die geen andere uitweg zag dan dit’. Zondagavond is er een stiltebijeenkomst in de Hooglandse Kerk waar alle inwoners van de stad mogen komen.