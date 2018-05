Met open blik naar Venetië

Directeur Benno Tempel van het Gemeentemuseum in Den Haag maakte de selectie voor de tentoonstelling, die als titel The Measurement of Presence: Body, Spirit, History zal dragen.

De kunstenaars hebben alledrie Surinaamse wortels. „Maar de expositie gaat daar niet over”, benadrukt Tempel. „Wat zij vooral gemeen hebben is de inspiratie die zij vinden in het modernisme en de avant-garde van de vorige eeuw en die zij in hun werk combineren met elementen uit andere tradities en posities. Hoewel ze elk een andere generatie vertegenwoordigen, hebben ze allemaal een alternatieve houding ontwikkeld ten opzichte van identiteit en wat ons bindt. Zij omarmen het in beweging zijn. Daarover zal de expositie gaan. Over reizen, een open blik en het belang van verandering.”

Tempel belooft dat het een visueel sterke presentatie gaat worden. „Het draait om de kunstwerken. Ik verheug me erop om die straks in het door Gerrit Rietveld ontworpen Nederlandse paviljoen in Venetië te zien. Dat is natuurlijk een echt modernistisch monument, dat in zijn heldere architectuur ook een open houding op de wereld voorstaat.”

Volgens Tempel laat elk van de drie kunstenaars het publiek anders naar de wereld kijken. Stanley Brouwn deed dit met een maatsysteem op basis van zijn eigen lichaam. Zijn werk verwijst dan ook naar de term Body uit de titel. Jungerman die de rituelen uit de Winti-religie onderzoekt en zich onder meer laat leiden door wat de geesten vertellen, staat voor het onderdeel Spirit. Kensmil biedt in haar schilderijen een andere blik op de geschiedenis en breekt vooral een lans voor het aandeel van (zwarte) vrouwen in onze historie.

Zowel Kensmil als Jungerman maken fonkelnieuw werk voor Venetië. Jungerman bouwt een installatie waarin hij de kracht van de voorouders van Nederland in de breedste zin - van Nederland tot Suriname, Indonesië en elders – wil samenbrengen met als doel de verschillende culturen te verbinden en een toekomstgericht gesprek aan te gaan. Het voorstel van Tempel werd door een internationale jury geselecteerd uit zeventig inzendingen, in opdracht van het Mondriaan Fonds. De Biënnale van Venetië opent op 11 mei 2019.