Nieuwe juridische stappen tegen cowboys- en indianenfeest

Vorige week oordeelde het OM dat het feest niet strafbaar was.

De actiegroep start daarom nu een zogeheten artikel 12-procedure om alsnog om vervolging te vragen. Hiernaast stelt de actiegroep de gemeente Utrecht in gebreke omdat deze ’niet binnen de wettelijke termijn handhavend heeft opgetreden’. De actiegroep had de gemeente gesommeerd de subsidie van TivoliVredenburg in te trekken.

Mochten de nieuwe acties niets opleveren, dan gaat De Grauwe Eeuw door met procederen. „Wij gaan alle procedures volgen tot aan het Europees hof.”

Volkerenmoord

Kinderen die het feest bezochten hadden het verzoek gekregen zich te verkleden als cowboy of indiaan. Dat ging volgens de actiegroep om racistische stereotyperingen, maar het OM was het daar niet mee eens. Evenmin is volgens het OM te bewijzen dat het de bedoeling was om een groep te beledigen of volkerenmoord als iets ’leuks’ neer te zetten. „Als kinderen zich verkleden dan is dit een spel en houdt dat geen goedkeuring van geweld tegen enige groep in.”

TivoliVredenburg heeft inmiddels besloten geen cowboys- en indianenfeesten meer te geven.