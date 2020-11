Auto boort zich in politiebureau Londen, ook brand

Dat meldt Sky News. Er zijn nog weinig details over wat er precies is gebeurd. „Op video’s is een brand te zien op de openbare weg, en een man op de grond, omringd door politieagenten”, meldt een Sky-journalist.

Volgens de politie kwam de auto ’in botsing met het politiebureau’ om 19.00 uur. „Een man is daarvoor opgepakt. Verder kunnen we nog geen details verstrekken.”

Voorlopig zijn er geen gewonden gerapporteerd.

Onderstaande beelden worden onder meer door The Daily Mail gedeeld. De politie heeft de echtheid ervan nog niet bevestigd.