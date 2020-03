Winters weekend op komst

Een stevige noorden- tot noordoostenwind blaast koude lucht over ons land, meldt Weeronline. Ook neemt de bewolking toe. Zondag voelt het op het warmste moment slechts aan als -1 tot +3 graden en is kans op een enkele winterse bui. Daarmee is het kouder dan afgelopen week en vorig weekend.

Vrijdag nog zacht

Deze vrijdag is het vooral in het binnenland nog vrij zacht met maxima van 13 à 14 graden. In de kustprovincies kunnen rekenen op temperaturen van 10-12 graden en in het Waddengebied wordt het 8-10 graden. Dat zijn voor die gebieden heel normale waarden voor de tijd van het jaar. Een vrij stevige noordoostenwind laat het wel een paar graden kouder aanvoelen. Het is zonnig met vanmiddag soms wat dunne sluierbewolking.

Zaterdag komen de wolken en koude lucht

Zaterdag begint de dag nog zonnig. Vanuit het noorden komen er geleidelijk aan wolkenvelden. In het zuiden schijnt de zon op een enkel wolkje na de hele middag uitbundig. Het blijft overal droog.

De wind wakkert flink aan. In de middag waait het matig tot vrij krachtig uit het noorden in het binnenland en krachtig in de kustgebieden. ’s Avonds wordt de wind in de kustgebieden hard, windkracht 7.

Met het binnenstromen van de bewolking en het aanwakkeren van de wind koelt het in de loop van de middag af naar 6-10 graden en het voelt aan als 1 tot 6 graden! Doordat de zon verdwijnt wordt het ook binnenshuis wat kouder.

Winterse bui op zondag

In de nacht van zaterdag op zondag gaat zomertijd in. Al zou je dat qua temperatuur niet zeggen, want zondag bevinden we ons geheel in koude lucht. Het wordt dan tijdens zonnige momenten maximaal 6 à 7 graden in het noorden en 7 à 8 graden in de rest van het land. Een stevige noorden- tot noordoostenwind laat het dan aanvoelen als -1 tot +3 graden. Tijdens buien voelt het nog wat kouder aan. Dus haal die winterjas maar weer tevoorschijn of ... blijf binnen.

Hagel en natte sneeuw

In het oosten overheerst de bewolking en is kans op een paar buien. Naast regen kan daarbij hagel en zelfs natte sneeuw voorkomen.

In de avond verdwijnen de buien en klaart het weer op.