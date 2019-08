’Bevrijders waren levende schietschijven’

Kees Bierens (93) kon de strijd rond de Sloedam vanuit zijn huis volgen. De Sloedam, inmiddels ingepolderd, was een duizend meter lange en veertig meter brede strook land die Zuid-Beveland met Walcheren verbond. Aan weerszijden bevond zich het moerasgebied Sloe. Ⓒ Rias Immink

’s Heerenhoek - Walcheren was het laatste stuk Zeeland langs de Schelde dat de geallieerden in 1944 koste wat kost zo snel mogelijk wilden bevrijden. Via onder meer de strijd rondom de Sloedam werden de Duitsers tot overgave gedwongen. „De smalle Sloedam werd een laan des doods voor de Canadezen”, zegt René Hoebeke, die een boek schreef over de bloedige strijd.