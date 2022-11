Twee nieuwe kerncentrales komen in Borssele

Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws. De enige kerncentrale in Nederland staat in Borssele en levert ongeveer 4% van de gebruikte elektriciteit in Nederland. De levensduur daarvan wordt verlengd tot na 2033, zo is het plan.

De directie van de Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland gaf eerder al aan dat de Zeeuwse plaats ruimte heeft voor twee extra centrales, onder andere omdat er veel koelwater beschikbaar is en de opslagplaats voor nucleair afval daar voldoende capaciteit beschikbaar heeft. Het kabinet gaf eerder al aan zo’n 5 miljard euro vrij te maken voor nucleaire uitbreiding. Een meerderheid van de Tweede Kamer riep het kabinet op meer haast te maken met de plannen.

Ingewijden bevestigen dat de twee moderne kerncentrales (maximale vermogen van 1600 megawatt) vanaf 2035 in bedrijf moeten zijn. Daarmee leveren ze tot zo’n 15 procent van het totale aanbod van CO2-vrije stroom in Nederland.

Vrijdag zal minster Rob Jetten (Energie) naar Zeeland afreizen om het besluit toe te lichten. Aangezien er al een kerncentrale in het gebied staat, is de verwachting dat de bevolking weinig verzet tegen de nieuwbouw zal bieden. Wel zal er een uitgebreid ’participatietraject’ opgezet worden waarbij geluisterd wordt naar de wensen van de regio.