Examen wiskunde ’heerlijk’ en ’makkelijk’

Ze bladerde vanmiddag door de opgaven van wiskunde B. „En toen moesten we nog zo lang wachten in de zaal voordat we mochten beginnen. Ja, toen voelde ik wel spanning. Ik moét een 5,6 halen, want ik sta een 5,4.”

Het is nog maar de vraag of ze dat gaat halen, vertelt Zoë. „Wiskunde is mijn slechtste vak. Ik vind het gewoon moeilijk. Maar onder druk ga ik meestal wel beter presteren. Dus wie weet.”

Volgens vakdocent Stephan Paternotte hebben de wiskunde B-leerlingen geluk gehad met vraag twee over een lijn door toppen heen. „Die lijkt op een opgave uit een recent verleden, het is een kleine variatie erop. Voor wie geoefend heeft met oude examens, moet het een feest der herkenning zijn geweest.”

Feestend naar buiten

Wie ook bijna feestend naar buiten komt, is vwo’er Pepijn Machielse. Heel vroeg heeft hij de zaal verlaten na zijn examen wiskunde A. „Het leek wel beginstof. Het was best makkelijk. Voorgaande jaren vond ik het erg moeilijk, maar het kwartje is eindelijk gevallen.”

Docent wiskunde Paternotte: „Het is een redelijk rechttoe rechtaan-examen. Het woord ’makkelijk’ zal ik niet snel in de mond nemen, maar wiskunde A was behoorlijk overzichtelijk. De vraag over de verhouding tussen eiken en berken lijkt bijvoorbeeld imponerend, maar als je je cool houdt is die helemaal niet zo moeilijk.”

Heerlijk geslapen

Dat vindt ook Mateen Khokhar, die het vwo wiskunde A-examen maakte. „Ik was niet superzenuwachtig, want ik heb al eerder examens gedaan voor de havo. Ik heb ook heerlijk geslapen. En het examen ging ook beter dan verwacht.”

Douwe Schilstra noemt het examen wiskunde B „heerlijk.” „Echt een fijn begin van de examenperiode, zo gemakkelijk vond ik het. Ik kwam overal wel uit, heb alles na kunnen kijken en was al vroeg weg. Ik sta een 8,6 en wil óf wiskunde óf computer science gaan studeren.”

Nederlands

De vmbo’ers legden Nederlands af. Voor het eerst moesten ze een zakelijke e-mail sturen naar een manager van een restaurant. Het ging erom dat ze netjes moesten verwoorden dat ze het niet terecht vonden dat ze geen doggybag hadden meegekregen.

