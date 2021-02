Kamer eist compensatie voor slachtoffers zwarte lijsten fiscus

„Het lijkt erop dat er nog flink wat kasten gesloten zijn”, zegt CDA-Kamerlid Omtzigt maandagmiddag als de Kamer debatteert over de fraudeopsporing van en het gebruik van de tweede nationaliteit door de Belastingdienst. Uit die kasten bij de fiscus vallen al tijden om de haverklap lijken, bijvoorbeeld in de vorm van het gebruik van allerlei zwarte lijsten. Of het rondslingeren van gegevens, waarop ook de tweede nationaliteit van mensen staat.

„Komt er achter de toeslagenaffaire een veel groter schandaal vandaan?”, vraagt D66-Kamerlid Van Weyenberg zich dan ook af. „Hebben we nou het beeld scherp of hoor ik over een maand weer dat er nog drie systemen open staan”, verwijst hij naar allerlei varianten op de zwarte lijsten waarvan het bestaan onlangs bekend werd.

Fraude Signalerings Voorziening (FSV)

De bekendste daarvan is de Fraude Signalerings Voorziening (FSV), waarin honderdduizenden burgers zijn opgenomen. Een vermelding op de lijst, die in strijd is met privacywetgeving, betekende een stempel als potentieel fraudeur. „Een uiterst pijnlijk dossier”, sombert SP-Kamerlid Leijten, die zich er woest over maakt dat het onduidelijk is hoeveel mensen op die lijst het predicaat ’opzet/grove schuld’ kregen, een zeer ingrijpend fraudeursstempel.

De FSV is lang niet de enige zwarte lijst, tot frustratie van Omtzigt die eerder van het kabinet te horen kreeg dat er niet meer lijsten zijn. „Het blijken er 211 te zijn”, zegt hij maandag gefrustreerd. De CDA’er, en met hem collega’s van onder meer VVD en PvdA, vreest dat er nog meer ellende tevoorschijn komt.

Omtzigt vindt het ook niet kunnen dat het kabinet er maanden over doet om mensen die op de FSV-lijst staan daarover te informeren. Vijlbrief zegt in het debat toe daar meer haast mee te maken.

Daarmee is de koek voor de staatssecretaris nog niet af. Onder aanvoering van GL-Kamerlid Snels dwingt een ruime Kamermeerderheid compensatie af voor mensen die schade hebben geleden omdat ze onterecht op zo’n zwarte lijst hebben gestaan. Vijlbrief heeft eerder in het debat al laten vallen dat het zo ver kan komen: „Daar kan compensatie bij horen, maar we willen eerst goed uitzoeken wat er gebeurd is.” Het kabinet trekt de komende jaren al miljarden euro’s uit om toeslagenouders te compenseren en hun schulden kwijt te schelden.

Tweede nationaliteit registreren

Het debat over discriminatie door de fiscus ontaardt vooral in ophef over een plan van PVV-Kamerlid De Jong. Hij pleit ervoor om de tweede nationaliteit van mensen te registreren. Niet om standaard te gebruiken, stelt hij, maar pas om te gebruiken als er ’binnen een bepaalde groep’ veel fraude wordt gepleegd.

Het zorgt voor wrevel in de Kamer. „Wil meneer De Jong dat de Belastingdienst weer gaat discrimineren?”, vraagt Denk-Kamerlid Azarkan. Volgens D66-Kamerlid Van Weyenberg is de kern van het PVV-plan ’ongelijke behandeling, oneerlijke behandeling en discriminatie’. Ook PvdA’er Nijboer spreekt van discriminatie: „En daar staat de heer De Jong voor.” De PVV’er sist hem toe: „Dat is zo smerig.”