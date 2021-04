Zonaanbidders pas op voor verbranden: vanaf vrijdag zonkracht 4

Hoewel het eerder deze week nog hagelde en lokaal sneeuwde kunnen we aan het eind van de week genieten van de lente.

Weeronline waarschuwt: „Na de winter is de huid nog niet gewend aan de krachtige zon en is er nog weinig pigment aangemaakt. Pigment maakt de huid donkerder en is belangrijk voor de natuurlijke bescherming tegen verbranden. In het voorjaar kan de huid met weinig pigment dan ook sneller verbranden dan tijdens een dag met dezelfde zonkracht in september.” Insmeren met zonnebrandcrème wordt sterk aangeraden.

Vrijdag zal de UV-index stijgen van 3 naar 4, de zon zal op haar sterkst zijn tussen 12.00 en 15.00 uur. De gevoelige huid kan dan al binnen een half uur verbranden. ’s Morgens en later in de middag in de zonkracht iets zwakker.

Fris

Het ijverige zonnetje doet flink haar best de temperaturen op te hogen, maar toch kan het nog fris aanvoelen: er staat een schrale wind. De temperatuur blijft hangen rond een graad of 13. Toch kun je ook dan snel verbranden: de temperatuur en de zonkracht staan namelijk los van elkaar. Je huid hoeft namelijk niet warm te zijn om te verbranden. De zonkracht wordt in het voorjaar vaak onderschat, schrijft Weeronline.

Na het weekend kunnen we rekenen op rustig lenteweer met geregeld zonneschijn en zonkracht 4. In het uiterste zuiden van het land kan mogelijk zonkracht 5 worden bereikt.