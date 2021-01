Hoe beruchte baron Henk R. op Bermuda in drugsval werd gelokt

AMSTERDAM - Henk R., alias de Zwarte Cobra, geldt als een van de grootste drugsbaronnen van de jaren negentig. Justitie schaarde hem in het rijtje Klaas Bruinsma, Johan V, alias de Hakkelaar, Charles Zwolsman en Etienne Urka. Zijn macht in de onderwereld verpulverde door een omstreden undercoveractie in 2003 van de Amerikaanse narcoticabrigade, die hem in de VS twintig jaar cel opleverde. Sinds vrijdagochtend is Henk R. weer terug in Nederland. Toch is de Cobra (69) is nog ver verwijderd van zijn vrijheid.