Rijksoverheid stopt met Kaspersky-antivirussoftware om veiligheidsrisico

Het gaat om een voorzorgsmaatregel. Er is kans dat de antivirussoftware wordt gebruikt voor spionage door de Russen. Er zijn nog geen concrete gevallen van misbruik bekend, maar ,,dit kan niet worden uitgesloten", aldus de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer.

De Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk hebben eerder gewaarschuwd tegen het gebruik van antivirussoftware van Kaspersky Lab.