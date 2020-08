Russische powerlifter breekt beide knieën bij extreme oefening

De man deed mee aan het kampioenschap World Raw Powerlifting Federation (WPRF) in Dolgoprudny (nabij Moskou) toen het mis ging.

De organisatie van het evenement heeft een video van het voorval gedeeld op hun Facebook-pagina en meldt daarbij dat de sportman bezweek onder het gewicht.

Sedykh moest een spoedoperatie ondergaan die meer dan zes uur duurde. Daarover zegt de sporter tegen het Russishche persbureau RIA Novosti: „De dokter zegt mijn knie goed te hebben kunnen herstellen. Volgens mijn vrouw was ook mijn meniscus gescheurd en de pezen zijn losgerukt. Die hebben ze gelukkig weer kunnen repareren.”

Opnieuw leren lopen

Het zal zeker nog even duren voor Sedykh weer aan de slag kan: „Alles doet pijn, maar we houden vol. Twee of drie maanden moet ik stilliggen en mag ik mijn benen niet gebruiken. Daarna moet ik opnieuw leren lopen.”

Of de Rus ook weer zal proberen zulke extreme oefeningen te doen is niet bekend.