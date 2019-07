Waalre - Dick Büchel van Steenbergen, de man die de atoombom van Nagasaki overleefde, is gisteren op 99-jarige leedtijd overleden. Op 12 juni vertelde hij in onze krant, naar aanleiding van het boek dat over hem verscheen, dat hij voelde dat hij niet lang meer had. „Dit is mijn laatste interview. Het is op, maar mijn leven was mooi.”