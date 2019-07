Hoogste temperatuur ooit gemeten in Nederland: 39,3 graden

Gilze-Rijen kwam om 14.57 uit op 38,8 graden en steeg daarna door naar 39,1 graden.

Het voormalig julirecord werd al eerder gebroken. Dit stond op 38,2 graden en is gemeten op 2 juli 2015 in Maastricht en op 26 juli 2018 in Arcen.

Het oude absolute hitterecord was 38,6 graden, op 23 augustus 1944 gemeten in Warnsveld. Dat sneuvelde na 75 jaar. „Het doet ons toch wel wat. Vanochtend dachten we dat het business as usual zou worden, maar het warmterecord laat ons niet koud”, aldus het KNMI.

Schiphol sproeit

Luchthaven Schiphol gaat de taxibanen besproeien met water om vervorming van het asfalt te voorkomen. Het kan op de banen 50 graden worden, waardoor het asfalt begint te smelten. Als een vliegtuig dan een bocht maakt, vervormt de ondergrond.

Alleen de taxibanen worden natgemaakt, omdat daar bochten op worden gemaakt. Op de start- en landingsbanen draaien vliegtuigen niet, dus die hoeven niet besproeid te worden. Schiphol zet de wagens in die normaal in de winter worden gebruikt om dooimiddel over de banen te sproeien.

Ook in de terminals van het vliegveld kan het warmer worden dan normaal, waarschuwt Schiphol. De temperatuur wordt continu in de gaten gehouden en mocht het te warm worden binnen, dan worden er extra airco’s geplaatst.

Paarden

De kudde paarden die in een afgesloten vangweide in de Oostvaardersplassen staat, krijgt op deze hete dagen extra veel water en fris hooi van de boswachters van Staatsbosbeheer. De boswachters houden de paarden goed in de gaten. De ervaring leert dat konikpaarden goed tegen hitte kunnen, zegt een woordvoerder van Staatsbosbeheer.

De ruim 150 paarden staan al bijna twee maanden in de vangweide. Ze zouden half juli verhuizen naar een natuurgebied in Wit-Rusland. Door administratieve problemen in dat land heeft de verhuizing vertraging opgelopen. Het is nog niet bekend wanneer de kudde nu vertrekt.

„Vorige zomer konden de paarden schuilen tegen de zon in een bos, maar dat deden ze niet. Ze kozen er zelf voor op de open vlakte te blijven, waar ze een briesje kunnen opvangen”, aldus Staatsbosbeheer.

De dienst benadrukt dat de paarden, herten en runderen in het gebied wilde dieren zijn, die zich net als wild op andere plekken goed aanpassen aan de omstandigheden. Afdakjes bouwen en beschutting aanbrengen, zoals sommige actievoerders bepleiten, is daarom helemaal niet nodig.

Medicijnen

Het Rode Kruis adviseert om alert te zijn op het effect van hitte op medicatie en in ieder geval de bijsluiter te controleren. 80 procent van de ouderen die medicijnen gebruiken, zijn zich niet bewust van de invloed van hitte op de werking van hun medicatie. Dit blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis.

„Het is belangrijk dat medicijngebruikers bij twijfel contact opnemen met hun huisarts. De huisarts kan aanraden om het medicijngebruik al dan niet aan te passen gedurende de warmere dagen”, aldus Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie aan het Radboudumc.

Sommige medicijnen kunnen in combinatie met warme weersomstandigheden de temperatuur van het lichaam beïnvloeden, aldus de organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld medicijnen die gebruikt worden bij hart- en vaatziekten, een luchtwegaandoening, psychiatrische ziekten of diabetes. Volgens het onderzoek neemt slechts 5 procent van de ondervraagde ouderen bij hitte maatregelen, zoals het raadplegen van de bijsluiter of langsgaan bij de huisarts of apotheek.